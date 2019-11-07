وجعت قلوب مصر كلها .. شريف رمزى ينعى هيثم أحمد زكي

نعي الفنان شريف رمزى، صديقه الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.



ونشر شريف رمزى صورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "كل الناس من الشرق والغرب أجمعوا علي إنك أحن و أجدع و أطيب خلق الله وإنت فعلًا كده و أنا و كل الناس شاهدين علي كده ربنا يرحمك يا هيثم مشيت من غير ما تأخذ حقك من الدنيا لكن أكيد إن شاء الله حتاخد حقك بالكامل في الأخرة الله يرحمك وجعت قلوب مصر كلها اللي يعرفك و اللي ميعرفكش"



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.