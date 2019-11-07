Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وجعت قلوب مصر كلها .. شريف رمزى ينعى هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:16 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
Advertisements
محمد بدران
نعي الفنان شريف رمزى، صديقه الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.

ونشر شريف رمزى صورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "كل الناس من الشرق والغرب أجمعوا علي إنك أحن و أجدع و أطيب خلق الله وإنت فعلًا كده و أنا و كل الناس شاهدين علي كده ربنا يرحمك يا هيثم مشيت من غير ما تأخذ حقك من الدنيا لكن أكيد إن شاء الله حتاخد حقك بالكامل في الأخرة الله يرحمك وجعت قلوب مصر كلها اللي يعرفك و اللي ميعرفكش"

كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
وجعت قلوب مصر كلها .. شريف رمزى ينعى هيثم أحمد زكي
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الفن ينعون هيثم أحمد زكي بكلمات باكية.. أحمد السقا: من أجدع الناس.. ودرة: مش مصدقة.. وكنده علوش: مصدومة

وجعت قلبي وارتحت.. وموتك آية يا ابني.. وداع مؤثر من الوسط الفني لـ هيثم أحمد زكي

مصر كلها بتبكي عليك .. رسالة حزينة من إنجي خطاب لـ هيثم أحمد زكي

بقلب حزين وروح موجوعة .. يسرا تنعي هيثم أحمد زكي

سوف يرتاح من الشقاء .. مدحت العدل ينعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

بصورة وتعليق .. ميريهان حسين تنعى هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

بطل الأزمة الناجي الوحيد.. ننشر نص عقوبات خناقة الأهلى والزمالك فى الجزيرة

هل يبدأ الدولار رحلة الصعود بعد هبوطه أمام الجنيه؟

تيسيرا على المواطنين.. البرلمان: مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

حسين الشحات يتعرض لإصابة قوية ويخرج من لقاء ليبيريا

شاهد.. انهيار انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكى فى جنازته

تحطم طائرة فى ولاية كاليفورنيا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور