روهر لـ صدى البلد: معرفش حسام البدري ..انتظروا أجاي معنا .. وهذه حكايتى مع البايرن

في البداية.. تعد هذه زيارتك الثانية لمصر بعد شهور قليلة من أمم إفريقيا فما انطباعك؟



لم يتغير أبدا ما زالت مشرقة وجميلة، قدمنا أمس من الإسماعيلية حيث كانت تحضيراتنا إلى البطولة حاليًا إقامتنا في القاهرة بجوار المطار تماما مثل منتخب نيجيريا الأول وأتمنى أن يحقق المنتخب الأوليمبي ما حققه المنتخب الأول وتحقيق البرونزية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.



بالتأكيد تواجدك لدعم المنتخب النيجيري الأوليمبي.. ماذا كانت كلماتك لهم قبل بدء البطولة؟



أخبرتهم أنني موجود هنا لدعمكم ومساعدتكم على قدر استطاعتي ومشاهدة اللاعبين الذين من الممكن أن أستعين بهم في المنتخب الأول، وهذا سيكون حافز لتقدم أفضل مالديهم في البطولة



نيجيريا تملك العديد من المواهب واحدًا منهم جونيور أجاي مهاجم الأهلي لكن ما سبب إستبعاده سواء من المنتخب الأول أو الأوليمبي؟



هو أكبر بعض من السن المسموح بشهور قليلة للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي هو لاعب جيد أعلم أنه يقدم أداء جيد مع الأهلي أنا أشاهد فيديوهات له لكن نحن لدينا كثير من المهاجمين وكثير من لاعبي الجناح كما تري لاعبين يشاركون في دوري الأبطال وهو بكل تأكيد في ذهني وأريد أن أشاركه في المباريات معنا واستدعيه في الاستهلالات القادمة لتجميع فكرة عنه وعن طريقة لعبه.



كيف ترى اختياراتك لبطولة أمم إفريقيا الماضية .. هل ترى أنها تحتاج إلى تغيير في المستقبل؟



كانت قائمة جيدة نوعًا ما حيث تغيير الاختيارات عن ما قبل البطولة لم نعتمد على بعض الأسماء التي اعتمدنا عليها في التصفيات المؤهلة إلى البطولة مثل أوبي ميكيل الذي شارك في البطولة فقط ، نيجريا كما تعلم لديها عدد كثير من المواهب والقائمة ستتغير على حسب أداء اللاعبين مع أنديتهم.



لماذا اعتزل أوديون إيجالو هداف نيجيريا في هذه السن ومن سيكون المهاجم في الفترة المقلبة ؟



هو واحد من أفضل مهاجمين في العالم، لكنه حاليًا يلعب في الدوري الصيني ويحتاج إلى السفر لمسافات طويلة من أجل الإلتحاق بأي معسكر لنا، وأراد أن يرتاح قليلا ولن يتواجد معنا في الفترة المقبلة حسب ما اتفقنا عليه.



لم نستقر حتى الآن على المهاجم الرئيسي للمنتخب الوديات المقبلة سأجرب عددا من اللاعبين لأرى من هو المناسب لهذا المكان.



قلت أثناء أمم إفريقيا الماضية أن أليكس إيوبي يحتاج إلى التطور .. هل تعتقد أن رحيله عن أرسنال إلى إيفرتون سيساعده ؟



إنتقاله 100% يساعده في التعلم بشكل مذهل، مع إيفرتون على غرار أنه سيلعب بشكل أساسي هو سيشارك في المركز الذي نعتمد عليه في نيجيريا عيله وهو وسط الملعب الهجومي، وهو واحد من أهم لاعبينا في المستقبل.



دعنا ننتقل إلى موطنك ألمانيا .. بايرن ميونخ أعلن عن رحيل مدربه من ترشح لتدريب الفريق البافاري؟



الخسارة الثقيلة كانت سبب وراء إقالة كوفاتش ، أرشح فينجر لتدريب بايرن هو صديقي الشخصي لي و يملك المقومات التي تساعده لتولي مهمة فريق بايرن ميونخ حيث يملك الهدوء والخبرة اللازمة.



ما ذكرياتك مع المانشافت عندما كنت مدربًا لهم ؟



كان بايرن ميونخ أول فريق أدربه في مسيرتي، ولي معهم ذكريات جميلة ، في الحقيقة أحب بايرن ميونخ كثيرًا .



ومعلومة لا يعرفها كثيرون أن عمي الكبير كان لاعبًا في بايرن مونخ وكان من أوائل الهدافين في تاريخ البارين بعد تأسيسه لذلك أنا أحمل ودًا إلى هذا النادي العريق.



حدثنا عن الكرة المصرية ورأيك في الخروج المبكر من أمم إفريقيا ؟



لا أري أن هناك مشكلة في منتخب مصر على الإطلاق يملكون خامة من اللاعبين على أعلي مستوي سواء فنيًا أو بدنيًا على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه.



خروج مصر كان مفاجأة بالنسبة لي المباراة كانت في متناولهم، ولكن لاحظت شيئًا غريبًا في تلك المباراة أن نسبة التمريرات التي وصلت إلى محمد صلاح لم تكن كثيرة لأن لاعب مثل هذا يملك الحلول للتسجبل كنت أتسائل أثناء مشاهدة المباراة "لماذا لا يتم تمرير الكرة إلى صلاح ؟".



ما رأيك في حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ورحيل أجيري؟



في الحقيقة لا أعرف حسام البدري لكنه هو محلي وهذا سيساعد في التفاهم مع اللاعبين.



بالنسبة إلى أجيري هو تولي الان فريق إسباني أنا دربت فيه إثنين من اللاعبين و أريد أن أحكي موقفا طريفا عن هذا المدرب ، أثناء مباراة مصر ونيجيريا الودية التي سبقت أمم إفريقيا كان أجيري "يصفر" بشكل مطابق تمامًا لصافرة الحكم الأمر الذي جعل لاعبي نيجريا تتوقف عن اللاعب إعتقادًا أن الحكم هو من أوقف المباراة أخبرت الحكم أن هذا المدرب هو من يقوم بهذا لكنه لم يصدقني أعتقادًا منه أن الجماهير هي من تقوم بهذا.



ولاحظ الحكم الرابع ما فعله أجيري في نهاية الأمر وطلب منه عدم فعل هذا الأمر لكنه مدرب جيد.



في النهاية ما رسالتك إلى جماهير النسور قبل بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى الأولمبياد ؟



أريد منكم الدعم مثل ما حدث في أمم إفريقيا الماضية، نحتاج إلى التأهل إلى الأولمبياد لدعم مستقبل نيجيريا في عالم كرة القدم.

أصبح واحدا من أشهر المدربين في القارة السمراء وخارجها بفضل تاريخه التدريبي الكبير، بعد أن نجح في قيادة منتخب نيجيريا لحصد برونزية أمم إفريقيا 2019 بمصر، ونجح في تسطير مسيرة تدريبية في إفريقيا منذ عام 2011 عندما تولى تدريب منتخب الجابون.المدرب الألماني المخضرم جيرنوت روهر المدير الفني لبايرن ميونخ السابق ومنتخب نيجيريا حاليًا يتحدث في حوار لـ "صدى البلد" عن الكرة النيجيرية واستضافة مصر للبطولات الكبرى ويستعيد تاريخه القصير مع بايرن ميونخ.