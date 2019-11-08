حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 8 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 8 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، اليوم قد يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكّم في انفعالاتك وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك وتحقق مكاسب.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحب تدعمك وتعدك بالنجاح وتمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط تبدو متماسكا ورزينا وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.

عاطفيا وصحيا: يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك وعليك أن تتجنب السرعة.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: عطارد يتراجع في برجك وقد يجعلك عرضة للتشوش والأمر يتطلب منك تعاملا بحكمة.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: تمنحك الأفلاك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

عاطفيا وعائليا: ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.



حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك ولا تعط ثقتك إلا للمخلصين.

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أمور مهنية ومالية فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبا للأخطاء.

