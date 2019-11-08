عمرة للمرحوم هيثم احمد زكى .. زينة تنشر صورة جديدة معلقة : هو ده الحب اللى بجد | شاهد

نشرت الفنانة زينة صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وكانت الصورة من امام الكعبة المشرفة وكان مكتوب على الصورة " عمرة للمرحوم هيثم احمد زكى اللهم تقبلها ، 7 / 11 / 2019".



وعلقت زينة على الصورة قائلة " هو ده الحب اللي بجد ..الله يرحمك ويعفوا عنك ويراضيك يا حبيبي ..ربنا عارف بالي جوانا وعارف مين الكويس اكذبوا علي بعض بس علي ربنا مستحيل ...ولو انت بني ادام من جواك اول ما تستقيم ربنا هايستخسرك في الدنيا...جنازة تليق بأخلاقك وكرمك وحنيتك الناس كانت بتجري تصلي عليك هو ده الحب اللي بجد وهي دي النجومية اللي ماحدش يعرف يحققها غير القلب الطيب اللي زيك ...الله يرحمك يا هيثم وهو فعلا الحمد لله رحمك من دنيا كذابه رحمك من ارض النفاق .

اقروا لهيثم الفاتحة واعملوا له صدقات جارية هو مالوش حد غير الناس الطيبة اللي زيكم ".



يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .