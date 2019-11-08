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أخبار العالم

سعد الحريري يلتقي بـ مسؤول في حزب الله.. وهذا ما دار بينهما

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، موفد من "حزب الله"، للحديث عن ملف تشكيل الحكومة.

ووفقًا لصحيفة "اللواء"، أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، الحريري، بأن الحزب يدعم تشكيل حكومة من 18 وزيرا برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان أرثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك الشعبي.

وأضافت الصحيفة أن "حزب الله" لم يمانع أن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من وزراء تكنوقراط.

ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، مستمرة، فبدأها الحريري بلقاءات مع وزير الخارجية جبران وباسيل، والرئيس اللبناني ميشال عون.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أكد في وقت سابق إصراره على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، معتبرا أن ترؤسه للحكومة الجديدة من مصلحة لبنان.
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