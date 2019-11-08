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سيارات

فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف
لم يحن الموعد بعد لوصول الجيل الجديد من فورد برونكو، ولكن الشركة ألمحت عن هذه السيارة الاختبارية.

وتسمي فورد سيارتها الجديدة برونكو R، ونحن نعتقد أنها تحمل هيكلا قادما من السيارة الإنتاجية مع تعديلات فورد Perfromance المخصصة. في مقدمة السيارة نجد شبك يحمل شعار برونكو ومصابيح LED بسيطة، ولا تكاد تحمل السيارة أي تفاصيل قد تدلنا على السيارة الإنتاجية.

تشارك إحدى سيارات برونكو من الجيل الأول في الفيديو المخصص لـ برونكو R التي تأتي بألون بألوان هادئة مع لمسات من الأحمر ورقم 2069 وشعار فورد Performance.

ومن المقرر أن تشارك برونكو R في منافسة Baja 1000 الأمريكية للتحمل والأداء على الطرق الوعرة، وستحمل محرك EcoBoost ثنائي التيربو لم تكشف فورد عن معلوماته الكاملة.
فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو
فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو
فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو
فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو
فورد تكشف عن برونكو R الاختبارية.. صور وفيديو
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