شاهد.. انفجار سيارة مفخخة شرقي حلب.. ومقتل وإصابة 6

وتداولت عدد من وسائل الإعلام السورية، تسجيل مصور عبر كاميرا مراقبة، يظهر لحظة تقدم سيارة نحو الباب الرئيسي لمبنى الشرطة وانفجارها أمامه.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">لحظة انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الشرطة في مدينة الراعي شمال حلب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين <a href="https://t.co/OAZuRH2q3c">pic.twitter.com/OAZuRH2q3c</a></p>— HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) <a href="https://twitter.com/HalabTodayTV/status/1192688196615839745?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى الشرطة بمدينة الراعي شرقي حلب.وقال مصدر سوري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة أمام قيادة مبنى الشرطة المحلية بمنطقة الراعي شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.ورجح المصدر أن يكون تنظيم داعش الإرهابي هو من وراء الانفجار الذي وقع عند مدخل مبنى قيادة الشرطة المحلية.