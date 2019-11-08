AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. انفجار سيارة مفخخة شرقي حلب.. ومقتل وإصابة 6

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
انفجار في حلب
انفجار في حلب
AdvertisementS
شيماء مصطفى
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى الشرطة بمدينة الراعي شرقي حلب.

وقال مصدر سوري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة أمام قيادة مبنى الشرطة المحلية بمنطقة الراعي شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.

ورجح المصدر أن يكون تنظيم داعش الإرهابي هو من وراء الانفجار الذي وقع عند مدخل مبنى قيادة الشرطة المحلية.

وتداولت عدد من وسائل الإعلام السورية، تسجيل مصور عبر كاميرا مراقبة، يظهر لحظة تقدم سيارة نحو الباب الرئيسي لمبنى الشرطة وانفجارها أمامه.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">لحظة انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الشرطة في مدينة الراعي شمال حلب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين <a href="https://t.co/OAZuRH2q3c">pic.twitter.com/OAZuRH2q3c</a></p>&mdash; HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) <a href="https://twitter.com/HalabTodayTV/status/1192688196615839745?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قتيلان بالعياط .. خفير يقتل طفلا بالرصاص ووالد القتيل يهشم رأس المتهم انتقاما

دينا الشربيني لـ هيثم أحمد زكي: مش هاين عليا أنام واحنا سايبينك لوحدك

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

تعرف على حقيقة إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

أضرار الإفراط فى تناول حلوى المولد النبوي

AdvertisementS

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

تعرف على موعد وصول شقيق الراحل هيثم أحمد زكي للقاهرة.. فيديو

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

مصطفى "أبو تسعة".. قبل الجواز بيوم فتاة تفضح أشهر نصاب على الفيسبوك

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

نطق الشهادتين على الهواء.. التفاصيل الكاملة لدخول المطرب الكوري الشهير في الإسلام.. وهذا تعليقه

الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة

تعرف على حقيقة إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت البيتزا وفول بالزيت وجبنة بالطماطم وحبة البركة

الكشف عن دودج تشارجر معدلة بقوة 1.525 حصان في معرض سيما .. صور