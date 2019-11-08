مدرب جنوب إفريقيا: جاهزون للثأر من زامبيا غدا .. صور

قال ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من إجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على ستاد السلام؛ حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا.



وأكد نوتوان في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة الغد وجاهزون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي فعاليات البطولة".



وأضاف: "مباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدا لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة وننتظر مواجهة الغد على أحر من جمر".



وأردف: "تاريخ مواجهتنا أمام زامبيا حافل للغاية ومباريتنا تكون قوية للغاية وسنسعى لتحقيق الانتصار للثأر من هزيمتنا أمامهم في تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما ولاعبي فريقي جاهزون للقاء خاصة وأننا نعلم كل شئ عن الفريق الزامبي وأعتقد أن الفوز في مباراة الغد سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية".



وتابع عن إقامة البطولة في مصر: "التنظيم أكثر من رائع وتمكنا من جمع عدة معلومات عن مصر وكل شيء هنا رائع للغاية بداية من ملاعب التدريب حتى الأمن".



وحول موعد إقامة البطولة قال: "إن الوقت صعب للغاية خاصة أن البطولة تقام خارج الأجندة الدولية والأندية ترفض التخلي عن لاعبيها لكننا تواصلنا بشكل ودي مع الأندية وتمكنا من تشكيل قوام من 15 لاعبا وأثق في قدراتهم من أجل صناعة المجد في مصر".