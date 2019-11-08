جماهير يعتمرون للراحل «هيثم أحمد زكى»..وأحمد السعدنى يشكرهم على مجهودهم

بعد مرور أكثر من 10 ساعات على وفاته، نشر الفنان أحمد صلاح السعدنى نجل الفنان صلاح السعدنى صورة توضح أداء شخص ما عمرة للفقيد " هيثم أحمد زكى" معلقًا :"ربنا يكرمك" ،حيث يُكتب على الصورة :"عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكى،اللهم تقبلها".





فيما تعاطف المتابعون للفنان وأثنوا على من تصرف هذا التصرف الإنسانى قائلين:





الله يرحمه ويحسن إليه و يجعل مثواه الجنة.. رزقه جميل و كل الناس بتترحم عليه و بتدعيله.





جزاك الله خير يارب





اللهم تقبل ويتجاوز عن سيئاته ويتقبل حسناته إن شاء الله





اللهم تقبل يارب ويجعلها بميزان حسنات هيثم ويارب يجازي اللي عملها خير الجزاء



