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ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
بث مباشر.. لخطبة
بث مباشر.. لخطبة الجمعة من الجامع الأزهر
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إيمان طلعت
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم بثا مباشرا خطبة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

حيث أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم بتاريخ 11 ربيع أول 1441 هـ ـ الموافق 8 نوفمبر 2019م تحت عنوان "صور مشرقة من حياة الصحابة".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وعبرت الوزارة عن ثقتها، في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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