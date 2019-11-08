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أخبار البلد

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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محمد صبحى
أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا ضخما داخل نادي الزهور بمدينة نصر في القاهرة بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار. 

وبمجرد صعود نيكول سابا على خشبة المسرح مرددة لاغنية "حفضل احلم" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.. بعدها حرصت نيكول علي تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال ورفعت العلم اللبناني قائلة: "وانا حفضل احلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد" وسط أجواء حماسية من الجمهور المصري الذي ردد "بنحبك يا لبنان" .

وتعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات المقربة لقلوب الشعب المصري واكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية وكعادتها أشعلت حفل نادي الزهور بالعديد من أغانيها الشهرة "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي"وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية .. وغيرها ممن تخللها قيام إدارة نادي الزهور بتكريمها وسلمها درع النادي المستشار محمد الدمرداش و احمد اسامه وسط المزيد من أجواء الإثارة. 

كما التقت نيكول سابا مع المطرب هيثم شاكر قبيل صعودها علي خشبة المسرح الذي حرص علي الاطمئنان عليها وعلي أوضاع الحياة بلبنان وتمني استقرار الأمور في القريب العاجل وتبادلا الصور التذكارية مع القائمين على الحفل.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها علي شكر إدارة النادي والتنظيم الرائع للمنتح وليد منصور وشاشات وإضاءة طارق صبري وصوت أشرف جاكسون ومسرح صلاح محمد و احمد الحمامصي.

ويعد الحفل الأول ل نيكول سابا عقب تولي شركة المنتج وليد منصور لإدارة أعمالها حيث يتولى وائل المصري مدير إدارة أعمال الفنانين بالشركة .

علي جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .

 كما تقوم نيكول بالكشف عن مشاركتها في بطولة عمل درامي جديد خلال الأيام القليلة القادمة.
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر
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شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

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