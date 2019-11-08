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مرأة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:34 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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آلاء حسن
شاركت هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة فورمال أنيقة نالت اعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت هنا الزاهد، بـ بليزر أسود وبنطلون جينز وتوب أبيض أنيق، ونسقت معهم شنطة متوسطة الحجم ، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بساعة يد وسلسلة رقيقة وحظاظة يد لإكمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية وضعت هنا الزاهد ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها.

واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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