AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:41 م
التجهيز لمنظومة التأمين
التجهيز لمنظومة التأمين الصحي الشامل
Advertisements
ايمن محمد
يبدأ، غدا السبت، فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.

كان الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة كلف الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، باتخاذ إجراءات ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للإستفادة والإنتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

يأتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة ،

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عام.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا ، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الأتية ، " الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر ، الوحدات الصحية بتال والكيلو ٩ والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة ، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس ، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء ، المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب ، المركز الحضري بمدينة نويبع.

التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور
التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور
التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور
التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

13 أمرا يحدث لك عند دعاء الله باسمه الجبار في الثلث الأخير من الليل

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

بقوة 5.9 درجة.. زلزال مدمر يضرب إيران .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابتتقلبش.. مقطع فيديو يظهر قوة سيارة تسلا في التصدي للحوادث الخطيرة

انخفاض أسعار حلوى المولد بأسوان.. ونصائح طبية لتلافي أضرارها.. صور

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر