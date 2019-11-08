تشكيل غانا لمواجهة الكاميرون

أعلن إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الاوليمبي، تشكيل فريقه لمواجهة الكاميرون في المباراة التي تجمعهما الليلة، ضمن الجولة الاولى لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة باستاد القاهرة.



وجاء تشكيل غانا كالتالي..



‫كوامي باه، كينجسلي فوبي، ادوارد سابونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد، سيمون زيبو، مايكل اجبيكبورنو، ايفانز منساه، عيسى عباس، ياو يابوه، كوابينا اوسو.