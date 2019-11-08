بعد هيثم أحمد زكي| نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة المخرج أحمد خضر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال عضو النقابة عزوز عادل، عن وفاة المخرج أحمد خضر.



وأوضحت النقابة، أن الفقيد رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 8 نوفمبر، مشيرة إلى أن أسرة المخرج الراحل أحمد خضر ستتلقى العزاء بعد غد الأحد 10 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.



للمخرج أحمد خضر العديد من المسلسلات والأعمال الفنية، ومن بينها: «الرجل والحصان، حارة الشرفاء، اتنين اتنين، حواري وقصور، اللص والكلاب».