60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

تعتبر الوسادات الهوائية من تاكاتا هي الأخطر عالميًا، حيث تم سحب السيارات المزودة بها من عدة دول لاستبدالها بوسادات أكثر أمانًا، وقد أثبت الأبحاث وجود أكثر من 60 مليون سيارة حول العالم متضررة ومعرض سائقيها للخطر بسبب وسادات تاكاتا اليابانية.



تم تزويد سيارات عديدة من 20 مصنعًا رئيسيًا بأكياس هوائية معيبة (وسادات مضادة للحوادث)، من بينها فورد، تويوتا، بي إم دبليو، فولكس واجن، هوندا، جاجوار لاند روفر، مازدا ونيسان وفقًا لصحيفة يوركشاير بوست، وقد تم بناء معظم النماذج المتأثرة بين عامي 2000 و2015.



تم سحب الأكياس الهوائية التالفة Takata لخطورتها في إمكانية إطلاقها لشظايا من المعدن على وجوه الركاب بكوارث مميتة محتملة، فقد تم تسجيل عدد ما لا يقل عن 24 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب الأكياس الهوائية.



على الرغم من السحب العالمي للمركبات المزودة بأكياس هوائية تاكاتا، فقد كشفت الأبحاث التي أجرتها أوتو إكسبريس أن نصف السيارات المتضررة بوجود الأكياس في بريطانيا لم يتم استبدالها حتى الآن، ووجدوا أن أكثر من 1.7 مليون سيارة في بريطانيا تحت استدعاء السلامة المعلق.



وطبقًا لتاكاتا تتحلل المواد الكيميائية الموجودة في العبوة المتفجرة للأكياس الهوائية وتصبح أكثر تقلبًا بمرور الوقت، خاصة في الظروف الحارة والرطبة مما يزيد من خطورة انفجارها، حيث ينتج عنه تتفكك شحنة المعدن أثناء التفجير، مما يؤدي إلى إرسال شظايا من المعدن الحاد تطير على السائقين والركاب.



كيف تتأكد من عدم تضرر سيارتك

يمكنك استخدام مدقق الاستدعاء في Motor Ombudsman، فالعديد من الشركات المصنعة لديها منصة خاصة بها على الإنترنت حيث يمكن للمالكين التحقق من تأثر سياراتهم، لهذا قد تحتاج إلى رقم تسجيل السيارة أو ربما الـVIN، تجده على السيارة، وعادة في حاوية المحرك أو في قاعدة الزجاج الأمامي.

