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أخبار العالم

مئات القتلى حصيلة ضحايا 153 هزة أرضية في إيران

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:26 م
زلزال إيران
زلزال إيران
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال المدمر في محافظة أذربيجان الشرقية، في إيران، إلى 530 شخصا، مضيفة أنه تم تسجيل 153 هزة أرضية هناك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، منطقة رويدر بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وكانت أكبر هزة أرضية تعرضت لها المدينة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت على عمق 16 كم من سطح الأرض.
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