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وزير الخارجية: تصريحات أردوغان عن مصر تدعو للضحك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:52 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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عمرو ممدوح
قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوله: "الحمد لله أن تركيا لم تنهر مثل مصر وسوريا وليبيا، إنها تدعو إلى الضحك.

وأضاف شكري، في تصريحات تليفزيونية، أنه لأمر مضحك إذا كانت مصر منهارة، مع كل هذه الإنجازات والمشاريع التي يتم تدشينها، ومع التقارير الاقتصادية الدولية التي تشيد بمصر.

وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن كل ما نشهده من إنجازات وافتتاحات لمشاريع قومية، وانخفاض البطالة إلى 8%، وتحقيق نمو اقتصادي 5.8%، فكيف يستقيم هذا الكلام، وكيف يلقي له أي بال".
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