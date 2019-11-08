شاهد| كيف مازح الأمير هاري وزوجته ميجان أبناء الافراد العسكريين

صور كل من دوق ودوقة "ساسكس" وهما يلعبان مع ابناء الرجال العسكريين الصغار خلال زيارتهما مركزا اجتماعيا في وندسور لتناول القهوة الصباحية، مع عائلات الأفراد العسكريين، في مشهد رائع وعاطفي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت دوقة ساكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري وهي تحمل الكعك في مركز بروم فارم المجتمعي يوم الأربعاء قبل أن تمازح الأولاد والبنات قائلة "لدي الكثير من الكعك الآن، سأفتتح مطعمًا".



وأشاد الأمير هاري بأولئك الذين يحافظون على الحياة المنزلية بينما يكون ازواجهم بعيدين عنهم لقيامهم بمهام عسكرية ، معلنًا تعاطفه مع الأفراد العسكريين الذين يفتقدون نمو أطفالهم أثناء الخدمة في الخارج.



كما تبادل الدوق والدوقة تفاصيل عن الحياة مع ابنهما الصغير أرشي وهو يبلغ من العمر ستة أشهر، و اخبرا مجموعة من العائلات العسكرية أن ابنهما بدأ يحبو ولديه اسنان.



