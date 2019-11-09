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مرأة

طريقة عمل الكشك الاسكندراني بمذاق جديد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
كشك اسكندراني
كشك اسكندراني
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة جديدة لعمل الكشك على الطريقة الأسكندراني ،بمذاق لا يقاوم يعشقه الجميع .

مقادير كشك إسكندراني :

1 كيلو عصير طماطم
رغيف خبز منقوع ربع ساعة
فول مدشوش منقوع فى ماء مغلى ساعتين
2 بصل جوانح
ملح
5 فص ثوم
رشة شطة
زيت
بصل محمر للوجة

طريقة تحضير كشك إسكندراني

* يقلب البصل في الزيت على نار هادئة حتى يتحمر

* يخلط عصير الطماطم في إناء على النار مع الشطة والثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من البصل المحمر والزيت ويترك الخليط ليتسبك

* يضاف خليط الفول المدشوش إلى خليط الطماطم

* يضرب كل الخليط في الخلاط عند تمام النضج

* يوضع الخليط على النار ويضاف له الخبز ويقلب كل الخليط

* يغرف ويزين الوجه بالبصل المحمر ويقدم .
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