طريقة عمل الكشك الاسكندراني بمذاق جديد

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة جديدة لعمل الكشك على الطريقة الأسكندراني ،بمذاق لا يقاوم يعشقه الجميع .



مقادير كشك إسكندراني :



1 كيلو عصير طماطم

رغيف خبز منقوع ربع ساعة

فول مدشوش منقوع فى ماء مغلى ساعتين

2 بصل جوانح

ملح

5 فص ثوم

رشة شطة

زيت

بصل محمر للوجة



طريقة تحضير كشك إسكندراني



* يقلب البصل في الزيت على نار هادئة حتى يتحمر



* يخلط عصير الطماطم في إناء على النار مع الشطة والثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من البصل المحمر والزيت ويترك الخليط ليتسبك



* يضاف خليط الفول المدشوش إلى خليط الطماطم



* يضرب كل الخليط في الخلاط عند تمام النضج



* يوضع الخليط على النار ويضاف له الخبز ويقلب كل الخليط



* يغرف ويزين الوجه بالبصل المحمر ويقدم .