طريقة عمل الكشك الاسكندراني بمذاق جديد

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة جديدة لعمل الكشك على الطريقة الأسكندراني ،بمذاق لا يقاوم يعشقه الجميع .
مقادير كشك إسكندراني :
1 كيلو عصير طماطم
رغيف خبز منقوع ربع ساعة
فول مدشوش منقوع فى ماء مغلى ساعتين
2 بصل جوانح
ملح
5 فص ثوم
رشة شطة
زيت
بصل محمر للوجة
طريقة تحضير كشك إسكندراني
* يقلب البصل في الزيت على نار هادئة حتى يتحمر
* يخلط عصير الطماطم في إناء على النار مع الشطة والثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من البصل المحمر والزيت ويترك الخليط ليتسبك
* يضاف خليط الفول المدشوش إلى خليط الطماطم
* يضرب كل الخليط في الخلاط عند تمام النضج
* يوضع الخليط على النار ويضاف له الخبز ويقلب كل الخليط
* يغرف ويزين الوجه بالبصل المحمر ويقدم .
مقادير كشك إسكندراني :
1 كيلو عصير طماطم
رغيف خبز منقوع ربع ساعة
فول مدشوش منقوع فى ماء مغلى ساعتين
2 بصل جوانح
ملح
5 فص ثوم
رشة شطة
زيت
بصل محمر للوجة
طريقة تحضير كشك إسكندراني
* يقلب البصل في الزيت على نار هادئة حتى يتحمر
* يخلط عصير الطماطم في إناء على النار مع الشطة والثوم والملح والفلفل الأسود وجزء من البصل المحمر والزيت ويترك الخليط ليتسبك
* يضاف خليط الفول المدشوش إلى خليط الطماطم
* يضرب كل الخليط في الخلاط عند تمام النضج
* يوضع الخليط على النار ويضاف له الخبز ويقلب كل الخليط
* يغرف ويزين الوجه بالبصل المحمر ويقدم .