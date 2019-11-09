تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

عقبت الفنانة هالة صدقي على حادث سرقة فيلا والدتها بأكتوبر، قائلة: "هذه هى المرة الثامنة التي تسرق فيها فيلا والدتي، التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر"، متابعة: "من الواضح أن هناك أحد يتربص بنا".



وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc": "سرقت كل محتويات الفيلا من الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، لأننا لا نقيم بها".



وإختتمت حديثها ساخرة: " المرادي كتبت للحرامي يافطة قولتله فيها مبقاش فيه حاجة في البيت عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".

