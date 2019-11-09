تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

عقبت الفنانة هالة صدقي على حادث سرقة فيلا والدتها بأكتوبر، قائلة: "هذه هى المرة الثامنة التي تسرق فيها فيلا والدتي، التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر"، متابعة: "من الواضح أن هناك أحد يتربص بنا".
وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc": "سرقت كل محتويات الفيلا من الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، لأننا لا نقيم بها".
وإختتمت حديثها ساخرة: " المرادي كتبت للحرامي يافطة قولتله فيها مبقاش فيه حاجة في البيت عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".
وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc": "سرقت كل محتويات الفيلا من الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، لأننا لا نقيم بها".
وإختتمت حديثها ساخرة: " المرادي كتبت للحرامي يافطة قولتله فيها مبقاش فيه حاجة في البيت عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".