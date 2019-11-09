AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
Advertisements
حمزة شعيب
عقبت الفنانة هالة صدقي على حادث سرقة فيلا والدتها بأكتوبر، قائلة: "هذه هى المرة الثامنة التي تسرق فيها فيلا والدتي، التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر"، متابعة: "من الواضح أن هناك أحد يتربص بنا".

وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc": "سرقت كل محتويات الفيلا من الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، لأننا لا نقيم بها".

وإختتمت حديثها ساخرة: " المرادي كتبت للحرامي يافطة قولتله فيها مبقاش فيه حاجة في البيت عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

هالة صدقى تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري.. فيديو

فصل رأسها عن جسدها .. قتل حبيبته بعد أن طلبت إنهاء العلاقة.. صور

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

التحقيق مع شاب ألقى «كيس أسود» داخل إحدى عربات المترو بـ غمرة

AdvertisementS

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا