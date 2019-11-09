AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين: لاعبو المنتخب الأولمبي رجالة.. وأبو الفتوح ورمضان صبحي مكسب المباراة.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن منتخب مالي الأولمبي شرس، والمسؤولية كانت كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، كونها مباراة الافتتاح.

وتابع ياسين خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات، وأداء أحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي، ومصطفى محمد من مكاسب المباراة، فضلا عن أداء المدافعين وحارس المرمى».

وأضاف: «يجب أن يكون لدى اللاعبين إصرار لتنفيذ خطة الجهاز الفني، ومن جهة نظري أنهم كانوا رجالة، حيث كانوا على درجة كبيرة من الروح العالية».
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

بث مباشر.. حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

لاعب المنتخب الأولمبي المستبعد باكيًا: كان نفسي أشارك مع زملائي

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

ترشيحاتنا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

سر ارتداء أسرة محمد الحلو الأبيض في عزائه

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بشأن سد إثيوبيا

مأساة| طفل مصاب بالتوحد يتوفى بعد انتظاره 3 ساعات للكشف عليه

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

في موسمه.. أسهل طريقة لتفصيص الرمان وحفظه

AdvertisementS

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

بعد الفوز على مالي| نصيحة من نبيل الحلفاوي لـ نجم منتخب مصر

مدرب المنتخب الأولمبي يوضح حجم إصابة ناصر ماهر

أول رد فعل لـ فرج عامر عقب إصابة ناصر ماهر مع المنتخب

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

أخبار الرياضة| خناقة بـ نادي الزمالك.. اجتماع طارئ للابيض للرد على اتحاد السلة.. ضربة موجعة للمنتخب

اخبار نادي الزمالك اليوم| حقيقة انضمام أحمد عيد لجهاز الأبيض الفني.. بشرى سارة لجماهير الفريق

يغيب عن المشاركة.. التشخيص المبدئي لإصابة ناصر ماهر بعد خروجه من مباراة مصر

موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي المقبلة في امم افريقيا تحت 23 سنة

لاعبو منتخب مصر يساندون زميلهم المصاب بالاحتفال على طريقته الخاصة

البعثة نسيته في الفندق.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة بدون كأس العالم.. فيديو

منتخب مصر الاوليمبي يفتتح أمم افريقيا تحت 23 سنة بالفوز على مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

انحراف السيارة وغوص الفرامل.. كيف تتجنب 4 مشاكل يسببها الزيت؟