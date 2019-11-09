ربيع ياسين: لاعبو المنتخب الأولمبي رجالة.. وأبو الفتوح ورمضان صبحي مكسب المباراة.. فيديو

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن منتخب مالي الأولمبي شرس، والمسؤولية كانت كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، كونها مباراة الافتتاح.



وتابع ياسين خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات، وأداء أحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي، ومصطفى محمد من مكاسب المباراة، فضلا عن أداء المدافعين وحارس المرمى».



وأضاف: «يجب أن يكون لدى اللاعبين إصرار لتنفيذ خطة الجهاز الفني، ومن جهة نظري أنهم كانوا رجالة، حيث كانوا على درجة كبيرة من الروح العالية».