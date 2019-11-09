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منوعات

جوجل يتصدى للتطبيقات الخبيثة بحيلة جديدة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يشتهر نظام الهواتف الذكية "أندرويد" بأنه بيت كبير يضم بعض التطبيقات الخبيثة تحت مظلته، وقد تتمكن البرامج الضارة من تخطي دفاعات متجر Play من Google وتشق طريقها إلى أجهزة المستخدم، وبهدف مواجهة هذه الاختراقات أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" عن تعزيز الأمن لحماية معجبيها.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية أن وجود 2.5 مليار جهاز في جميع أنحاء العالم تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" يجعله مطمعا للجهات الخارجية كي تستخدمه في نشر البرامج الضارة وغيرها من العناصر الخطرة.

وأشارت إلى أن هناك بعض التطبيقات الضارة التي تعرض الإعلانات والمواد الأخرى تلقائيًا بهدف تحقيق الإيرادات، كما أن هناك برامج لديها القدرة على استنزاف عمر بطارية الجهاز، والبيانات، فضلا عن جمع معلوماتك الشخصية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الموجة الأخيرة من التحذيرات التي تهدد الأجهزة الذكية، أدركت جوجل أنها تواجه شيئًا ما تطلق عليه اسم App Defense Alliance، وبدأت التعاون مع شركة Mountain View، والاستعانة بخبرة مؤسسات الأمان ESET وLookout وZimperiu للمساعدة في إيقاف التطبيقات السيئة عن الوصول إلى أجهزة المستخدم.

وقالت Google: "إن نظام Android في ازدياد وأصبح مستخدما بأكثر من 2.5 مليار جهاز، لكن هذه الشعبية تجعله أيضًا هدفًا جذابًا للتطبيقات الخبيثة، وهذا ينطبق على جميع المنصات العالمية، فكلما وجدنا برنامجا منتشر عالميًا، هناك ممثلون سيئون يحاولون مهاجمته لتحقيق مكاسب".

وأضافت "جوجل" أنها تعمل حاليًا للتقليل من مخاطر البرامج الضارة القائمة على التطبيقات، وتحديد التهديدات الجديدة، وحماية مستخدمينا، من خلال دمج أنظمة الكشف على Google Play Protect، وهو ما سيؤدي إلى إنشاء معلومات جديدة حول مخاطر التطبيق، وسيتم وضع قائمة انتظار للنشر، وسيقوم الشركاء بتحليل مجموعة البيانات لتكون بمثابة مجموعة أخرى حيوية من العيون قبل أي تطبيق يتم بثه مباشرة على متجر Play".
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