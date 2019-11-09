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حوادث

السبب شجرة.. مقتل مزارع على يد جاره.. وأمن الشرقية يضبط 11 متهما

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:26 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد الطحاوي
لقي مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته بآلة حادة في الرأس بسبب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينه وجيرانه، لخلاف على شجرة ومسقى مائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإبراهيمية، وإخطار النيابة العامة ومركز شرطة الإبراهيمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية، من ضبط 11 شخصًا بينهم 5 سيدات وتم إحالتهم إلى نيابة الإبراهيمية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد ا"، 63 سنة، فلاح، مقيم بالترعة الجديدة الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه وعدد من جيرانه للخلاف على مسقى مائي وشجرة بالطريق، وسط إصرار المجني عليه على بقاء الشجرة واعتراض جيرانه لمرور المسقي المائي، فقام "عبد الله م"، 28 سنة، عامل، بالتعدي على المجني عليه بالضرب المبرح.

وتم القبض على المتهمين، وتحرير المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

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