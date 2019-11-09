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أخبار البلد

قرينة الرئيس: ذكرى المولد النبوي رحمة وتراحم.. ونبوته شفاعة لنا يوم الدين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:17 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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محمد عبد المنعم
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".
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