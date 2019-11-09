قرينة الرئيس: ذكرى المولد النبوي رحمة وتراحم.. ونبوته شفاعة لنا يوم الدين

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف.
وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".
وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".