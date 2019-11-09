غدا.. مؤتمر صحفي لـ شوقي غريب استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبي وغانا

يعقد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف صباح غدًا، الأحد، استعدادًا لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادها رسميًا من البطولة.





يقام المؤتمر الصحفي لشوقى غريب باستاد القاهرة فى حضور رمضان صبحي قائد الفريق بناء على لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.





كان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعى الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبي وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.





ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.