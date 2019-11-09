المجلس الدستوري الجزائري يصادق رسميا على مرشحي انتخابات الرئاسة

صادق المجلس الدستوري الجزائري رسميا، اليوم السبت، على قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.



وقالت وسائل إعلام جزائرية إن القائمة تشمل أسماء كل من: "علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وعبد المجيد تبون وزير أول أسبق، وعز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطنية".



ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للعودة إلى قائمة المرشحين للرئاسة الجزائرية، وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية.



كان آلاف الجزائريين نزلوا أمس الجمعة إلى شوارع مدن البلاد في آخر جولة من المظاهرات المستمرة منذ أشهر، تعبيرا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر وللمرشحين الخمسة الذين يعتبرونهم "امتدادا للنظام السابق وفساده".