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رياضة

احمد حجازي على مقاعد البدلاء مع ويست بروميتش في مواجهة هال سيتي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:59 م
احمد حجازي
احمد حجازي
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عمرو ابوبكر
أعلن سلافن بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة هال سيتي في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، في المباراة التي تقام على ملعب "كينجستون" بمدينة "هال" الإنجليزية.

وشهد تشكيل وست بروميتش، غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وجلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الخامسة على التوالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جونستون.

الدفاع: تاونسيند، بارتلي، أجايي، فيرلونج.

الوسط: ليفرمور، ساويراس، فيليبس، بيريرا، ديانجانا.

الهجوم: كانو.
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