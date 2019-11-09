هل يجوز الوضوء بالشورت القصير؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يجوز الوضوء بالشورت القصير؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الوضوء بالشورت القصير جائز، مؤكدًا أن وضوء الرجل عاريًا يصح ولا شيء فيه.



حكم الصلاة بشورت فوق الركبة



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة؛ جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة، مؤكدًا أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.



وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الركبتين إذا كانتا ظاهرتين من الشورت، فلا تصح الصلاة؛ لأنه سيترتب على ركوعه أو سجوده ظهور شيء من عورته، مؤكدًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.



حكم الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة؛ لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ» الأعراف/31، مضيفًا في رده على سؤال: "ما حكم الصلاة ببنطلون به ثقب صغير فوق الركبة؟"، أن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ.



وأوضح أن الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بإجماع المسلمين، مشيرًا إلى أنه إذا ظهر شيء منها ولو يسير؛ فإن الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها.