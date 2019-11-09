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مرأة

بأقل مجهود ..أسرع رجيم أعشاب مجرب لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:08 م
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
هل تريدين رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بدون حرمان إليك رجيم سريع بالاعشاب يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام وهو يعتمد على تناول الإعشاب الحارقة للدهون

إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
- الإفطار:

كوب من مغلى الجنزبيل والروزمارى

- بعد ساعة:

4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز
أو بيضة مسلوقة +قطعة من الجبن القريش

- الغداء:

طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من اللحم المشوى أو ربع فرخة مشوية أو 3 شرائح سمك مشوى

بعد الغداء بساعة ..

كوب من مغلى بذر الكتان

- وجبة العشاء:
علبة زبادي

+كوب من مغلى المريمارية
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