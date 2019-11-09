بأقل مجهود ..أسرع رجيم أعشاب مجرب لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون

هل تريدين رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بدون حرمان إليك رجيم سريع بالاعشاب يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام وهو يعتمد على تناول الإعشاب الحارقة للدهون
إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
- الإفطار:
كوب من مغلى الجنزبيل والروزمارى
- بعد ساعة:
4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز
أو بيضة مسلوقة +قطعة من الجبن القريش
- الغداء:
طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من اللحم المشوى أو ربع فرخة مشوية أو 3 شرائح سمك مشوى
بعد الغداء بساعة ..
كوب من مغلى بذر الكتان
- وجبة العشاء:
علبة زبادي
+كوب من مغلى المريمارية
إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
- الإفطار:
كوب من مغلى الجنزبيل والروزمارى
- بعد ساعة:
4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز
أو بيضة مسلوقة +قطعة من الجبن القريش
- الغداء:
طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من اللحم المشوى أو ربع فرخة مشوية أو 3 شرائح سمك مشوى
بعد الغداء بساعة ..
كوب من مغلى بذر الكتان
- وجبة العشاء:
علبة زبادي
+كوب من مغلى المريمارية