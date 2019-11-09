بأقل مجهود ..أسرع رجيم أعشاب مجرب لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون

هل تريدين رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بدون حرمان إليك رجيم سريع بالاعشاب يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام وهو يعتمد على تناول الإعشاب الحارقة للدهون



إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

- الإفطار:



كوب من مغلى الجنزبيل والروزمارى



- بعد ساعة:



4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز

أو بيضة مسلوقة +قطعة من الجبن القريش



- الغداء:



طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من اللحم المشوى أو ربع فرخة مشوية أو 3 شرائح سمك مشوى



بعد الغداء بساعة ..



كوب من مغلى بذر الكتان



- وجبة العشاء:

علبة زبادي



+كوب من مغلى المريمارية