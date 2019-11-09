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رياضة

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قرارات المجلس في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم السبت، بمقر النادي بالشيخ زايد.

وقال فؤاد، إن مجلس الأهلي وافق على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات، المُقرر إجراؤه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري بعد وصول دعوة من الإدارة الخاصة للمؤتمر.

وأوضح المتحدث باسم الأهلي، أن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الأندية العالمية، وهو ما سيفيد القلعة الحمراء في ملف بناء وتدشين الملعب الخاص به.

وأوضح من المقرر أن يجهز محمد سراج ملفًا كاملًا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن الرؤية الكاملة للمشروع من أجل عرضه في الاجتماع القادم.

وأتم فؤاد، أن اللجنة المُكلفة بمتابعة ملف استاد الأهلي قد حرصت في الفترة الماضية على السير على انهاء التراخيص من أجل تجهيز الصورة الكاملة التي ستُعرض على مجلس الإدارة.

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