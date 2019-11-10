اكتتاب ارامكو.. هل تتأثر استثمارات عملاق صناعة النفط في السعودية ؟

أرامكو مميزة عن باقي شركات النفط في العالم

اكتتاب ارامكو .. خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030

العديد من شركات الكيماويات ترغب الاستثمار في مدينة الأبحاث بـ كاوست





إستراتيجية الإستثمار الجرئ



تقوية واستمرار



أرامكو تتميز عن باقي الشركات



بيئة مناسبة للإستثمار



خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030



تأمين الإمدادات العالمية من الطاقة



تقليل اعتماد المملكة علي النفط



تظل عملاق الذهب الأسود السعودية " أرامكو" القاسم المشترك بين أبناء الإقتصاد داخل المملكة العربية السعودية حيث عقد المجلس الاستشاري الصناعي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اجتماعه السنوي الـ10 بمقر الجامعة أخيرا، بحضور أعضاء المجلس من الشخصيات المحلية والدولية، وممثلي عدد من الشركات السعودية والدولية، فضلا عن عدد من القطاعات الحكومية.وأكدت شركة أرامكو، خلال مشاركتها في اللقاء، أن إستراتيجيتها للاستثمار الجريء في الشركة لن تتأثر بطرح أسهمها للاكتتاب، بل على النقيض ستساهم في دعم الشركة.ويهدف المجلس إلى تقوية واستمرارية الشراكات المثمرة بين القطاع البحثي والأكاديمي، وأنشطة وأهداف التنمية الاقتصادية والقطاع الصناعي، عبر تبادل الأفكار والخبرات، إضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد السعودية.على هامش اللقاء، التقت «عكاظ» بعدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان، ونائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولن، وكبير الإداريين التقنيين في شركة أرامكو أحمد الخويطر، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «إير بروداكتس» بيل كارلسون، ونائب الرئيس للتجمعات الصناعية رائد السويد.وأكد كبير الإداريين التقنيين في شركة أرامكو أحمد الخويطر في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أن إستراتيجية الاستثمار الجريء في الشركة لن تتأثر بطرح أسهمها للاكتتاب، بل على النقيض ستساهم في دعم الشركة، فالاستثمار الجريء مع الشركات التقنية يوازي البحوث العلمية لدى شركة النفط الأضخم، لما للتقنية من أهمية بالغة جدا، مشيرا الي ان تميز أرامكو عن باقي الشركات يعود لاستغلالها التقنية بشكل أمثل، سواء في ما يختص بإنتاج المواد الكيميائية أو إنتاج المواد البترولية، واليوم أرامكو هي الشركة الأقل تكلفة للإنتاج بفضل ما لديها من تطور تقني، ولا يمكن لإستراتيجية أرامكو في الاستثمار الجريء أن تتأثر بطرح الشركة للاكتتاب، بل على العكس سنرى مزيدا من الدعم في سبيل ذلك.وحول عمل مدينة الأبحاث والتقنية في جامعة كاوست، أكد الخويطر أن هذا مؤشر رائع في ظل توفر البيئة المناسبة للاستثمار، فهناك العديد من شركات الكيماويات ترغب الاستثمار في مدينة الأبحاث، إضافة إلى وجود العديد من الشركات من مختلف دول العالم تتميز بمجالات مهمة ومطلوبة في العديد من المشاريع، منها إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة في كشف التسرب في خطوط الأنابيب، لما لعملها من أهمية بالغة في مجال التقنية، مؤكدا أن جامعة الملك عبدالله ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة، خصوصا في مجال العلوم الأساسية، ومخرجات طلابها تضاهي أفضل الجامعات في العالم، خصوصا أن «كاوست» تتفاعل حاليا بطلاقة أكبر عن السابق.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وصف ما أعلنته شركة "أرامكو" للنفط عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بأنها خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.واعتبر مجلس الوزراء السعودي قرار "أرامكو" التاريخي أنه "تعزيز لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية".كما وصف مجلس الوزراء قرار "أرامكو" بأنه خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.وكل هذا يندرج ضمن ما يسمى "رؤية 2030"، وهي خطة تم وضعها في عام 2016 من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتقليل اعتماد المملكة على النفط.وقد أكد بن سلمان أنه سيتم بيع جزء من حصص شركة أرامكو لتمويل هذه الخطة.وكانت أرامكو قد أعلنت خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.