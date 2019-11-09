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توك شو

حقيقة فرض 3 جنيهات على كل مصلٍ قبل صلاة الجمعة.. جابر طايع يجيب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:50 م
الدكتور جابر طايع
الدكتور جابر طايع
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حمزة شعيب
كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حقيقة ما تردد بشأن فرض 3 جنيهات على كل مصلٍ يوم الجمعة، لتسديد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، مردفا: "هذا شائعة لا ترتقى للرد عليها، لأن الواقع سيبكذبها، والجمعة المقبلة كمان 5 أيام، وسيثبت كذب هذا الافتراء، ولا ينبغي أن نعول على هذا الأمر كثيرًا".

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الشائعة قد تكون ضعيفة، ولكن الرد عليها يعطيها قوة، ويسهم في انتشارها، لافتَا إلى أن هذه الشائعة مستحيل أن تحدث.

وفى سياق آخر، قال جابر طايع، إن جميع مساجد جمهورية مصر العربية، احتفلت بالمولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الأوقاف تبدأ بالاحتفال بالمولد النبوي عندما يبدأ شهر ربيع الذي شهد مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
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