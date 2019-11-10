اتحاد السلة يرد على البند المثير للجدل في توقيع العقوبات على الأهلي.. وانسحاب الزمالك

رد مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة عن استغراب مسئولي الأهلي من توقيع عقوبات على لاعبيه لقيامهم من على دكة البدلاء خلال أزمة مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر.



وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مادة التشاجر وفقًا للاتحاد الدولي هي تغريم أي فرد من الجهاز الفني أو اللاعبين ينزل لأرض الملعب".



وأضاف "هذه من بنود الاتحاد الدولي، الحل لو كنت لاعبًا وستتعرض للهجوم هو مغادرة الملعب، نزولك للملعب يعني مشاركتك في حالة التشاجر وهذا تم تطبيقه على الجميع".



واختتم "لا أعلم شئ عن تهديد الزمالك بالانسحاب من بطولات الموسم الحالي بعد العقوبات الموقعة، رأيت ذلك على السوشيال ميديا، قد تكون لحظة انفعال ليس إلا".

