مغلق بأمر الشعب..اختراق موقع وزارة الاتصالات العراقية

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات العراقية لاختراق، امس السبت، وذلك في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خدمة الإنترنت عن العاصمة العراقية بغداد، وعدد من محافظات وسط وجنوب البلاد.



وبحسب "روسيا اليوم"، وضع المخترقون عبارة "مغلق بأمر الشعب" على الصفحة الرئيسية للموقع.



ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا بشأن أسباب قطع خدمة الإنترنت، الذي جاء بعد ساعات قليلة من عودتها.



ولا تزال التظاهرات في الشارع العراقي المطالبة باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ووقف تغول النفوذ الإيراني على السلطة، المستمرة منذ أكتوبر الماضي.



وكان عبد المهدي قد قال إن خدمة الإنترنت سيتم قطعها كلما ارتأت السلطة أنها تستخدم في أغراض تضر بأمن البلاد.

