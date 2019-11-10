انفجار خزان غاز مركزي في السعودية..وسقوط إصابات من النساء والأطفال..فيديو

أفادت صحيفة عاجل السعودية بانفجار خزان غاز مركزي بأحد منازل حي الفاخرية بمدينة الدمام السعودية، ما أسفر عن إصابة بين النساء والأطفال.وقالت الصحيفة إن الجهات المختصة تباشر التحقيقات فى الحادث الذي أحدث دمارا هائلا بالمبنى.ونشرت الصحيفة نقلا عن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآثار الانفجار، أظهر تهدم أجزاء كبيرة من المنزل، جراء شدة الانفجار.وقال مصور الفيديو من موقع الحادث للصحيفة إنه جار لأصحاب المنزل الواقع بحي "الفاخرية2" بالدمام، وأن ما حدث هو انفجار لغاز مركزي بالمنزل.وأضافت "عاجل" أن الهلال الأحمر باشر الحادث، فيما قال شهود عيان إن نساء وأطفال أصيبوا جراء الانفجار، ولم تذكر مدى درجة الإصابات.blockquote class="twitter-tweet">

انفجار في احد البيوت #الدمام pic.twitter.com/dWRl4PgSY4