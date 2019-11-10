45 ثانية منعت كارثة.. التفاصيل الكاملة لـ إنقاذ مطار شرم الشيخ عقب حريق طائرة أوكرانية.. فيديو

ظهرت مهارة العاملين في مطار شرم الشيخ، واحترافيتهم العالية، وذلك أثناء تعاملهم مع الحريق الذي نشب في إطار طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وإنقاذ المطار من وقوع كارثة، وامتداد النيران إلى الطائرات الأخرى.



وظهر في شريط الفيديو المنتشر عن الواقعة، وقوع حريق في الإطار الخلفي للطائرة الأوكرانية، ما استدعى تدخل العاملين في مطار شرم الشيخ على الفور، وإطفاء هذا الحريق بواسطة طفايات الحريق، ما أنقذ المطار من وقوع كارثة.



فيما وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153.



وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أنه تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته .



وأوضح المصدر، إنه على الفور تعاون فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مع رجال الحماية، والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة خلال 45 ثانية، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.



من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ على الأداء الإحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح. فيما تقدمت وكالة نيو ستار التابع لها الطائرة طراز ( B738 ) الشكر لرجال محطة شرم الشيخ للخدمات الارضيه على حسن تصرفهم وبسالتهم ومهنيتهم فى التعامل مع الحريق.



وأوضحت مصادر بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن العاملين الذين تمكنوا من التعامل مع الواقعة، هم: (ابراهيم عبد العال السيد، محمد عبد الله عطيه، محمد عبد المنعم عبد الوهاب، سيد عزوز سيد سليمان، هلال ابراهيم حسين، محمد ربيع فهيد، حسام احمد سعد، وعلي رأسهم المهندس اسامه عبد الراضي مدير المحطة).



كما كرم الطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي، رجال الخدمات الارضيه بمطار شرم الشيخ الدولي لادائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة عليه.



وقدم الطيار صادق الشورى الشكر لكل العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي لما لهم من دور هام وبارز يظهر وقت الطوارئ وهو ما يعكس قدراتهم في تنفيذ مهمتهم في أصعب المراحل.



و وجهت شركة وكالة نيو ستار طراز "B738" التي تعرضت لنشوب حريق بأحد إطارات طائراتها أثناء هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولى، الشكر لرجال الخدمات الأرضية لشركة مصر للطيران علي دورهم في السيطرة علي الحريق وأدائهم السريع خلال الحادث قبل أن يمتد لباقى الطائرات.





