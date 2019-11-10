مؤمن عثمان يزور متحف الغردقة ويتفقد أنظمة تأمينه.. صور

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمرافقة أعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي و ذلك لتفقد مستجدات أعمال العرض المتحفي به، بحضور الهام صلاح مستشار وزير الآثار للمتاحف الجديدة، وحمادة إمام المشرف العام على متحف الغردقة.



وشملت الجولة صالات العرض المتحفي، و القطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض والذي يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق و بصورة اكثر تفصيلا.

والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ، كما تم التعديل والتبديل لبعض القطع التي تخدم سيناريو العرض المتحفي.



كما تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.



جدير بالذكر ان متحف الغردقة يعد من أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة الاثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوقير مبني المتحف و عمل التشطيبات اللازمة له وفقا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، علي ان تتولي وزارة الاثار وحدها عملية الإدارة و الإشراف علي المتحف.



واضاف ان المتحف يعتبر احد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية كما سيساهم المتحف فى الترويج للآثار المصرية.