وكيل معروف يوسف يكشف حقيقة اقتراب عودة اللاعب لـ الزمالك

أكد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف المقاولون العرب، رغبة اللاعب في العودة إلى القلعة البيضاء وذلك بعد تصريحات الإدارة خلال الأيام الماضية عن وضعه في الحسبان لعودته من جديد.



وأشار فرحات، في تصريحات خاصة، إلى أن معروف يتمنى الحصول على الجنسية المصرية وقيده كلاعب محلي بين صفوف نادي الزمالك وسط زحمة الأجانب بين صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.



ولفت إلى أن معروف يوسف رفض بعض العروض التي تلقاها من الكويت والعراق بداية الموسم الجاري لرغبته في البقاء بمصر والعودة من جديد إلى صفوف الزمالك.



وكان الزمالك قد أعار معروف يوسف مطلع الموسم الجاري إلى صفوف المقاولون العرب لمدة موسم واحد بسبب الزحمة التي يعاني منها النادي في قائمة الأجانب.