AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيل معروف يوسف يكشف حقيقة اقتراب عودة اللاعب لـ الزمالك

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:36 م
معروف يوسف
معروف يوسف
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف المقاولون العرب، رغبة اللاعب في العودة إلى القلعة البيضاء وذلك بعد تصريحات الإدارة خلال الأيام الماضية عن وضعه في الحسبان لعودته من جديد.

وأشار فرحات، في تصريحات خاصة، إلى أن معروف يتمنى الحصول على الجنسية المصرية وقيده كلاعب محلي بين صفوف نادي الزمالك وسط زحمة الأجانب بين صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن معروف يوسف رفض بعض العروض التي تلقاها من الكويت والعراق بداية الموسم الجاري لرغبته في البقاء بمصر والعودة من جديد إلى صفوف الزمالك.

وكان الزمالك قد أعار معروف يوسف مطلع الموسم الجاري إلى صفوف المقاولون العرب لمدة موسم واحد بسبب الزحمة التي يعاني منها النادي في قائمة الأجانب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إطلالة جذابة لـ أنغام فى آخر ظهور لها

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. اصابة عنصر إجرامى خطر بالفيوم

شاهد.. مدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي

الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة فيلا والدة فنانة شهيرة بـ أكتوبر

شاهد.. سبيل مياه للفنان الراحل هيثم احمد زكي فى أحد شوارع القاهرة

AdvertisementS

الدوري الإنجليزي.. 9 نجوم يغيبون عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي

أخبار الرياضة.. صدمة في المنتخب الأوليمبي.. مدرب الأهلي السابق في ورطة.. ظلم حارس الزمالك..ورسالة شوبير

مدرب الأهلي السابق في ورطة بـ المغرب.. تفاصيل

الحمد لله حمدا كثيرا.. أول تعليق لـ هنا جودة عقب تتويجها ببرونزية تنس الطاولة

حافظوا عليه.. فاروق جعفر يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن لاعب المنتخب الأولمبي

مدرب غانا: مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة.. وهذا أخطر لاعب بـ الفراعنة

حوار ساخر بين وائل جمعة وأحمد فتحي احتفالا بعيد ميلاده الـ 35

كلوب: لا استمتع بـ أداء ليفربول على أرض الملعب

مدرب غانا لـ «صدى البلد»: رمضان صبحى من أخطر اللاعبين فى أفريقيا..والجزائر فازت ببطولة الكبار و لم تصعد للصغار.. وتنظيم مصر مبهر

نهائي أبطال آسيا.. لوشيسكو يكافئ لاعبي الهلال بعد الفوز على أوراوا

مانشستر سيتي يبحث عن إنجاز غائب منذ 82 عاما أمام ليفربول

الأحد الناري.. مواعيد مباريات اليوم 10 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ أنغام فى آخر ظهور لها

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل