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حوادث

إصابة شخصين وطفلة فى حادث تصادم بالبحيرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:34 م
تصادم
تصادم
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جمالات الدمنهوري
أصيبت طفلة وشخصين آخرين بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي الرحمانية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية اللواء بلاغان الول من مركز شرطة الرحمانية،يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام عزبة مجر بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب " توك توك " وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" حنان السيد رمضان" 48 سنة، " سعد محمد شعبان" 46 سنة، مصابين بكسور وكدمات وتم نقلهم لمستشفي الرحامنية المركزي. 

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية " أمليط - إيتاى البارود "، وبالإنتقال تبين أنه أثناء سير" رؤى هاني شاكر " 4 سنوات ومقيمة بقرية أمليط بدائرة المركز أثناء سيرها صدمتها سيارة ملاكي، وتم نقلها للمستشفي المركزى..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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