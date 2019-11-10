إصابة شخصين وطفلة فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيبت طفلة وشخصين آخرين بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي الرحمانية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية اللواء بلاغان الول من مركز شرطة الرحمانية،يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام عزبة مجر بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب " توك توك " وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" حنان السيد رمضان" 48 سنة، " سعد محمد شعبان" 46 سنة، مصابين بكسور وكدمات وتم نقلهم لمستشفي الرحامنية المركزي.



