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رياضة

رحيم وأجويرو يقودان تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:39 م
رحيم واجويرو
رحيم واجويرو
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عمرو ابوبكر
اعلن بيبي جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منافسه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح، في المباراة التي ستقام على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- سيرجيو أجويرو- بيرناردو سيلفا
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