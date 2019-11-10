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رياضة

ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي .. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:43 م
البرازيلي فابينو
البرازيلي فابينو
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق ليفربول من تسجيل الهدف الاول في شباك منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي تقام الآن على ملعب استاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل البرازيلي فابينو لاعب فريق ليفربول، الهدف عن طريق صاروخية قاتلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك برافو حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

دخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي..
أليسون، أرنولد، روبينسون، لوفرين، فان دايك، فابينيو، هنديرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو.

بينما دخل مانشستر سيتي المباراة بهذا التشكيل :
حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- سيرجيو أجويرو- بيرناردو سيلفا
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