AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لاستئناف الدوري.. المقاصة يواجه إنبي وديا غدا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلوانى
قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية امام انبي في تمام الثالثة عصر غد الاثنين علي ستاد بتروسبورت ، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر .

ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري، حيث يلعب مع حرس الحدود يوم 26 نوفمبر فى الجولة السادسة بالبطولة.

كان المقاصة استأنف تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية قصيرة عقب خوض مباراة ودية امام الإنتاج الحربي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي الزمالك يتسبب في إلغاء المباراة الودية بين طنطا ووادى دجلة

الزمالك يواجه أسوان وديا.. الخميس

ترشيحاتنا

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

على طريقة اللمبي 8 جيجا.. شريحة خارقة للتخسيس

الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

وكيل معروف يوسف يكشف حقيقة اقتراب عودة اللاعب لـ الزمالك

مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى المنوفية

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة