يتيح التواصل بين المواطن والحكومة.. مزايا تطبيق في خدمتك| فيديو

قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن تطبيق "في خدمتك" قيد التجربة الآن، وقريبا سيتم الإعلان عنه رسميا، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح التواصل بين المواطن والحكومة.



وأضاف الرفاعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e» أن تطبيق "في خدمتك" يتيح الفرصة لتقديم المواطن أي استفسارات، كما يتيح تقديم تنويهات من جانب الحكومة للمواطنين.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن التطبيق يتيح سهولة وسرعة التواصل، وإرشاد المواطن عن أي خلل يواجهه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 62 ألف شكوى على الخط الساخن المخصص للشكاوى.



