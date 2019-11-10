AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.

وتحدث جوارديولا عقب نهاية المباراة في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، "أنا أكثر فخرًا بفريقي من أي وقت مضى، بأن تقوم بعرض لا يُصدق في هذا الإستاد، أمام أقوى فريق في العالم،أنا فخور جدًا للطريقة التي لعبها بها، كانت جيدة جدًا".

ورفض السيد بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق نادي مانشستر سيتي التعليق على قرارات التحكيم عقب نهاية مباراة ليفربول اليوم.

وتابع خلال حديثه: "لقد لعبنا بالطريقة التي تشرح لماذا نحن أبطال الدوري لموسمين متتاليين. في النهاية، لا تزال هناك 7 أشهر. سأكون أول من يهنئ ليفربول في حالة تتويجهم بالدوري لأننا لا نستطيع أن ننكر كم هم جيدون".

أما عن المطالبة بركلات الجزاء، فرد "اسألوا الحكام وتقنية الفيديو".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

كيف احتفل أبو لهب بمولد النبي؟.. الإفتاء تكشف عن معلومات لا تعرفها

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

اخبار الفن .. سبب عدم إنقاذ خطيبة هيثم زكي له رغم علمها بمرضه .. ووفاة عم أحمد الفيشاوي

بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

الأرصاد الجوية : هذه المدن المصرية تشهد عدم استقرار مناخي.. فيديو

AdvertisementS

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كالعادة| محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

أسطورة ريال مدريد يتغنى بـ محمد صلاح وفيرمينو وماني بعد هدف الملك.. شاهد

أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

هتافات مسيئة.. تعرف علي سبب خناقة لاعبي الأهلي وجماهير الإسماعيلي

محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ومانشستر | إصابة محمد صلاح بعد تدخل عنيف معه من نجم البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور

سامي مغاوري وإيهاب فهمي في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

أشرف زكى ونبيل الحلفاوى وأحمد السعدنى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور