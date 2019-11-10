ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.





وتحدث جوارديولا عقب نهاية المباراة في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، "أنا أكثر فخرًا بفريقي من أي وقت مضى، بأن تقوم بعرض لا يُصدق في هذا الإستاد، أمام أقوى فريق في العالم،أنا فخور جدًا للطريقة التي لعبها بها، كانت جيدة جدًا".





ورفض السيد بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق نادي مانشستر سيتي التعليق على قرارات التحكيم عقب نهاية مباراة ليفربول اليوم.





وتابع خلال حديثه: "لقد لعبنا بالطريقة التي تشرح لماذا نحن أبطال الدوري لموسمين متتاليين. في النهاية، لا تزال هناك 7 أشهر. سأكون أول من يهنئ ليفربول في حالة تتويجهم بالدوري لأننا لا نستطيع أن ننكر كم هم جيدون".



