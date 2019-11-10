تخفيف العذاب عن أبي لهب.. الإفتاء: الله يهون عليه في هذه الأيام

تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين من كل أسبوع؟ حقيقة أثبتتها السنة النبوية التي أكدت أن العذاب يُخفف عن أبي لهب في يوم الاثنين، وذلك لفرحته بمولده -صلى الله عليه وسلم-، لأن أبولهب هو عم النبي محمد -صلى عليه وسلم-، واعتق جاريةً كان يملكها فرحةً بمولد سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.





تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن أبو لهب عم الرسول -صلى الله عليه وسل- احتفل بمولد النبي، بعد أن أخبرته جاريته ثويبة بولادة ابن لأخيه عبد الله، الذي سماه جده عبد المطلب محمدًا -صلى الله عليه وسلم-.





وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أبو لهب فرح بمولد النبي واعتق جاريته ثويبة بعد أن أخبرته بمولده، منوهًا بأن الله تعالى يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لفرحته بمولد النبي.





واستشهد بما أخرجه البخاري في صحيحه: «أنّ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ» فَقُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي.





فَقَالَ النبيّ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي» قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ:« لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ (ثُوَيْبَةُ) فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».





قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَت النبيّ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي (ثُوَيْبَةَ).



