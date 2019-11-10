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رياضة

تعليق مثير من أحمد مرتضى منصور على ثنائي المنتخب الأولمبي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:50 م
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توقعه بتألق كل محمد صبحي ومصطفى محمد لاعبي الفريق مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وقدم الثنائي مستوى مميزا في لقاء مالي بافتتاح البطولة والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في الوقت الذي تألق فيه محمد صبحي بشكل كبير.

وتابع أحمد مرتضى "توقعت تألق الثنائي مع المنتخب الأوليمبي، يمتلكان إمكانيات عالية ولديهما طموح كبير خلال تلك البطولة".

وواصل "ما قدمه الثنائي أمام مالي مجرد بداية وانتظروا منهما الكثير في باقي الجولات".

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة غانا غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.
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