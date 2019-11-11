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انخفاض الأسعار.. بلومبرج: تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 سنوات.. برلمانيون: هبوط سعر الدولار أمام الجنيه اهم الاسباب.. توقعات بتراجع سعر هذه السلع مع بداية 2020

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أمس: إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، وهو ما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر يدعم البنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة إن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وكان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض يعكس التراجع القوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك.

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، السبت: إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، وهو ما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

وأشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تخفيض معدل التضخم في مصر وتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على انخفاض أسعار جميع السلع.

وقال البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أنخفاض معدل التضخم أدى إلى انخفاض العديد من أنواع السلع في الفترة السابقة مثل الأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع والمنتجات بشكل ملحوظ وذلك يرجع إلى جهود الدولة في العمل قدومًا لصالح المواطن المصري.

وأكد النائب، أن مع بداية عام 2020 سيصل سعر الدولة في مصر لـ لأقل من 16 جنيها وبناء عليه ستنخفض جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل الاجهزة الكهربائية مختلف أنواعها والسيارات وغيرها من السلع والمنتجات

وتابع النائب أن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على انخفاض سعر الدولار خلال الفترة القادمة مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج الملحوظة خلال شهر 10 و تعافي قطاع السياحة بشكل كبير وغيرها من المؤشرات الايجابية الاخرى.

كما كشف عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم في مصر، مما دفع وكالة بلومبرج الامريكية أن تشيد بذلك.

وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك 3 أسباب أدت إلى تراجع معدلات التضخم في مصر، وهي انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، حيث أن أغلب السلع والخامات يتم استيرادها من الخارج وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار في مصر.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السبب الآخر وراء خفض معدلات التضخم هو تخفيض سعر الفائدة البنكية، بالاضافة إلى حالة الركود الموجودة في الأسواق وانخفاض العملية الشرائية.

وأشار النائب إلى أن السبب في عدم انعكاس انخفاض التضخم على المواطن هو عندما ارتفعت الأسعار خلال الأعوام الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ، بخلاف انخفاضها في هذا العام التي تنخفض بشكل بطيئ لا يشعر بها المواطن ولكنها تواصل الانخفاض.

ومن جانبه قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة في أحداث نقلة في المؤشرات الاقتصادية وخير دليل على ذلك شهادة الوكالة الامريكية بلومبرج التي أكدت أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض معدل التضخم في مصر سيصب في مصلحة المواطن بشكل مباشرة من حيث أن الفترة القادمة ستشهد تراجع كبير في الاسعار بالنسبة للسلع بالاضافة إلى انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة التي من المتوقع أن تنخفض نحو 1%.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن انخفاض سعر معدلات التضخم وسعر الفائدة سيكون له مردود إيجابي من حيث من خلال تشجيع الاستثمار حيث أن أغلب المستثمرين يقومون بأخذ قروض من البنوك وانخفاض سعر الفائدة سيكون هناك تشجيع لهم من خلال زيادة عدد المشروعات في مصر مما يكون له تأثير كبير في توفير فرص عمل جادة للشباب.
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