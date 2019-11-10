الدوري الإيطالي .. ميلان يلعب ويوفينتوس يفوز في قمة الجولة.. فيديو

Great goal by Dybala, and oh my God, Higuain is in love with assists now. Pipita is on fire! #JuveMilan pic.twitter.com/oPyaSRTzzP — Piemonte Timeline. (@JuveTimeline) November 10, 2019

حقق فريق يوفينتوس فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نادي ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.كان ميلان مسيطرًا على أحداث الشوط الأول ، وسدد لاعبوه 5 كرات منها 3 على مرمى تشيزني ، وكانوا قريبين من التسجيل عن طريق البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة الـ 25 عندما سدد رأسية متقنة ، تصدى لها تشيزني ببراعة ، الذي تصدى أيضًا لتسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 44 ، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة للفريقين.وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط ميلان على الكرة ، وقام ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفينتوس بتغيير كريستيانو رونالدو ، وتعويضه بباولو ديبالا في الدقيقة 55 ، وسط ذهول من اللاعب البرتغالي ، كما قام بتغيير بيرناندسكي ، وتعويضه بدوجلاس كوستا في الدقيقة 61.وفي الدقيقة 75 ، كان التركي هاكان تشالهانجلو قريبًا من تسجيل هدف التقدم للميلان عن طريق ركلة حرة مباشرة ، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة.وفي الدقيقة 77، كافئ البديل باولو ديبالا مدربه ساري، حين مرر له جونزالو هيجواين، ليقوم بمراوغة ريمانيولي، قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس دوناروما، معلنًا الهدف الأول ليوفنتوس.حاول بعدها لاعبو ميلان تعديل النتيجة ، لكن كل هجماتهم كانت تقف عند حد تشيزني وخط دفاعه ، لتنتهي المباراة بفوز يوفينتوس.وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي يوفينتوس للنقطة 32 ، في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي ميلان عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.