AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي .. ميلان يلعب ويوفينتوس يفوز في قمة الجولة.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:56 م
ديبالا مهاجم نادي
ديبالا مهاجم نادي يوفينتوس
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق فريق يوفينتوس فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نادي ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

كان ميلان مسيطرًا على أحداث الشوط الأول ، وسدد لاعبوه 5 كرات منها 3 على مرمى تشيزني ، وكانوا قريبين من التسجيل عن طريق البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة الـ 25 عندما سدد رأسية متقنة ، تصدى لها تشيزني ببراعة ، الذي تصدى أيضًا لتسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 44 ، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة للفريقين.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط ميلان على الكرة ، وقام ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفينتوس بتغيير كريستيانو رونالدو ، وتعويضه بباولو ديبالا في الدقيقة 55 ، وسط ذهول من اللاعب البرتغالي ، كما قام بتغيير بيرناندسكي ، وتعويضه بدوجلاس كوستا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 75 ، كان التركي هاكان تشالهانجلو قريبًا من تسجيل هدف التقدم للميلان عن طريق ركلة حرة مباشرة ، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 77، كافئ البديل باولو ديبالا مدربه ساري، حين مرر له جونزالو هيجواين، ليقوم بمراوغة ريمانيولي، قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس دوناروما، معلنًا الهدف الأول ليوفنتوس.

حاول بعدها لاعبو ميلان تعديل النتيجة ، لكن كل هجماتهم كانت تقف عند حد تشيزني وخط دفاعه ، لتنتهي المباراة بفوز يوفينتوس.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي يوفينتوس للنقطة 32 ، في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي ميلان عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. إنتر يهزم فيرونا بصعوبة ويتصدر مؤقتًا

الدوري الإيطالي.. رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان

الدوري الإيطالي.. إسماعيل بن ناصر يقود ميلان أمام يوفنتوس

الدوري الإيطالي.. شوط أول ناري بين يوفنتوس وميلان.. والتعادل سيد الموقف

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على ميلان بهدف ديبالا في ديربي الغضب ..فيديو

ترشيحاتنا

الخسائر كبيرة.. تعليق أحمد موسى على غرق مول بـ دبى.. شاهد

أحمد موسى: مخابرات تركيا تعمل مع داعش وهي من فجرت الطائرة الروسية في مصر

صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بلاعة الصرف الصحي في المنوفية

سبب رفض ليفربول الإقامة في الفنادق القطرية .. وتحذير تميم من التقاط صور مع محمد صلاح

بسبب خلاف على الفاتورة | عامل بمطعم وجبات سريعة يحطم جسد سيدة مسنة.. فيديو

بـ تصرف غريب.. محمد صلاح يمازح مراسلة قناة ESPN | شاهد

AdvertisementS

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

كالعادة| محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

أسطورة ريال مدريد يتغنى بـ محمد صلاح وفيرمينو وماني بعد هدف الملك.. شاهد

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

هتافات مسيئة.. تعرف علي سبب خناقة لاعبي الأهلي وجماهير الإسماعيلي

مشوفتش زيه .. كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول

أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور