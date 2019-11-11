AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أصدر مسئولو نادي الزمالك بعض القرارات خلال الأيام الماضية تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة السلة، بسبب أزمة لقاء القمة أمام الأهلي بدور الـ16 لكأس مصر.

وفاز الأهلي بنتيجة 90-82 ، ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.

وجاءت قرارات إدارة الزمالك بخصم شهر من الجهاز الفني للفريق إضافة إلى 40% من عقود اللاعبين الذين اشتبكوا مع المنافس بجانب 20% من باقي اللاعبين.

وأبدى مسئولو الزمالك رفضهم لتصرفات لاعبي الفريق والاشتباك مع المنافس في ظل دعوتهم المستمرة بالحفاظ على الروح الرياضية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة .. البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات..الزمالك ينسحب من دوري السلة.. الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة

ترشيحاتنا

عريس يقتل زوجته وينتحر لإعجابها بممثل شهير.. صور

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

السعودية.. مصرع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى الظهران.. صور

ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نقيب بدرجة إنسان .. أشرف زكي سرق قلوب النجوم بعد رحيل هيثم أحمد زكي

قلبه طيب.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف الجوانب الخفية في شخصيته القوية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور