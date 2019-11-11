قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

أصدر مسئولو نادي الزمالك بعض القرارات خلال الأيام الماضية تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة السلة، بسبب أزمة لقاء القمة أمام الأهلي بدور الـ16 لكأس مصر.



وفاز الأهلي بنتيجة 90-82 ، ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.



وجاءت قرارات إدارة الزمالك بخصم شهر من الجهاز الفني للفريق إضافة إلى 40% من عقود اللاعبين الذين اشتبكوا مع المنافس بجانب 20% من باقي اللاعبين.



وأبدى مسئولو الزمالك رفضهم لتصرفات لاعبي الفريق والاشتباك مع المنافس في ظل دعوتهم المستمرة بالحفاظ على الروح الرياضية.